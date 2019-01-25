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25.01.2019 17:31
Рубрика: Власть

МИД прокомментировал планы США разместить группировку ПРО в космосе

Текст: Иван Карташов
Министерство иностранных дел России 25 января предупредило, что возможная реализация планов США по созданию группировки ПРО космического базирования нанесет серьезный ущерб системе обеспечения безопасности в космосе. Москва призывает Вашингтон к выстраиванию конструктивного диалога в области контроля над вооружениями.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

В "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны", официально представленном 17 января, отмечается, что создание группировки ПРО космического базирования должно повысить эффективность поражения ракет вероятного противника на разгонной стадии полета над его территорией.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Наряду с созданием военно-космических сил такие планы Вашингтона рассматриваются Россией как подтверждение реальности планов Вашингтона по использованию космического пространства для проведения боевых операций уже в ближайшей перспективе. Москва глубоко разочарована тем, что Вашингтон предпочел вернуться к реализации очередной версии программы "звездных войн" вместо выстраивания конструктивного диалога. Россия предостерегает, что реализация военно-космических планов Соединенных Штатов ударит по действующей системе обеспечения безопасности космической деятельности, ставшей результатом развития международного космического права.

Все предыдущие старания американцев обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно приводили к росту напряженности и очередным виткам гонки вооружений. Россия отдает приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях.

В отличие от США, Москва не вынашивает планы по милитаризации космического пространства. Напротив, Россия продвигает целый ряд инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе, в том числе на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

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