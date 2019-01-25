Минстрой назвал число долгостроев и обманутых дольщиков

Нет проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками в 17 регионах России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Для остальных 68 регионов эта проблема актуальна.

Всего недостроенными сейчас числятся 894 проблемных объекта. Это на четыре меньше, чем в третьем квартале 2018 года, тогда их насчитывалось 898.

А вот число договоров долевого участия обманутых дольщиков выросло на 1,8 процента до 98 тысяч 570 ДДУ.

Лидерами по числу проблемных объектов стали Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан.

Быстрее всего число проблемных объектов в 2018 году росло в Красноярском крае из-за проблем компании "Реставрация", обманутыми дольщиками которой стали сразу 1,5 тысячи человек.

Стасишин отметил, что подсчет объектов не отражает реальную картину с долгостроями в регионах. "Важно считать в домах, так как иногда в одном объекте до 10-15 домов", - отметил замминистра. В скором времени министерство планирует перейти на эту методику. Соответствующие изменения уже внесены в "дорожную карту" и направлены в правительство. Они могут начать действовать уже в феврале этого года.

С 1 июля в России начнут действовать правила строительства многоквартирных домов, которые исключают появление обманутых дольщиков. Появятся обязательные счета-эскроу, на которых деньги покупателей за квартиры будут лежать до момента ввода жилья и передачи ключей владельцам.

Но проблемы людей, которые уже попали в сложную ситуацию, чьи дома не достроены, необходимо решать. И пока это делается недостаточно быстро. Регионы готовят "дорожные карты", в которых отражают количество долгостроев на своей территории и сроки их завершения, но не всегда могут найти ресурсы для урегулирования ситуации: нового застройщика и средства для завершения строительства.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что комитет разработает меры решения проблем существующих обманутых дольщиков. Он отметил, что эти механизмы должны быть такими же надежными, как гарантия вкладчикам от АСВ.

А на будущее необходимо провести информационно-разъяснительную кампанию по безопасной покупке жилья, считает Николаев. Люди по своей неосведомленности приобретают квартиры у мошенников, а потом требуют помощи у государства.

"Мы в разных регионах видим, что недобросовестные застройщики пытаются обмануть людей по новым механизмам", - сказал Николаев.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова (КПРФ) предложила подготовить перечень новых механизмов обмана участников долевого строительства, которыми используют мошенники. Она предложила на законодательном уровне ввести запреты, которые бы поставили мошенникам заслон и сделали бы невозможным обман покупателей квартир.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что между записанными в законодательстве нормами и правоприменительной практикой большая пропасть", - отметила Алимова и отметила, что необходимо срочно внести поправки в законодательство и исключить возможность мошеннических действий в области долевого строительства.