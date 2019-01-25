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25.01.2019 17:31
Рубрика: Экономика

Минстрой назвал число долгостроев и обманутых дольщиков

Текст: Ирина Жандарова
Нет проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками в 17 регионах России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Для остальных 68 регионов эта проблема актуальна.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Всего недостроенными сейчас числятся 894 проблемных объекта. Это на четыре меньше, чем в третьем квартале 2018 года, тогда их насчитывалось 898.

А вот число договоров долевого участия обманутых дольщиков выросло на 1,8 процента до 98 тысяч 570 ДДУ.

Фото: Игорь Курашов
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Лидерами по числу проблемных объектов стали Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан.

Быстрее всего число проблемных объектов в 2018 году росло в Красноярском крае из-за проблем компании "Реставрация", обманутыми дольщиками которой стали сразу 1,5 тысячи человек.

Стасишин отметил, что подсчет объектов не отражает реальную картину с долгостроями в регионах. "Важно считать в домах, так как иногда в одном объекте до 10-15 домов", - отметил замминистра. В скором времени министерство планирует перейти на эту методику. Соответствующие изменения уже внесены в "дорожную карту" и направлены в правительство. Они могут начать действовать уже в феврале этого года.

С 1 июля в России начнут действовать правила строительства многоквартирных домов, которые исключают появление обманутых дольщиков. Появятся обязательные счета-эскроу, на которых деньги покупателей за квартиры будут лежать до момента ввода жилья и передачи ключей владельцам.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Но проблемы людей, которые уже попали в сложную ситуацию, чьи дома не достроены, необходимо решать. И пока это делается недостаточно быстро. Регионы готовят "дорожные карты", в которых отражают количество долгостроев на своей территории и сроки их завершения, но не всегда могут найти ресурсы для урегулирования ситуации: нового застройщика и средства для завершения строительства.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что комитет разработает меры решения проблем существующих обманутых дольщиков. Он отметил, что эти механизмы должны быть такими же надежными, как гарантия вкладчикам от АСВ.

А на будущее необходимо провести информационно-разъяснительную кампанию по безопасной покупке жилья, считает Николаев. Люди по своей неосведомленности приобретают квартиры у мошенников, а потом требуют помощи у государства.

"Мы в разных регионах видим, что недобросовестные застройщики пытаются обмануть людей по новым механизмам", - сказал Николаев.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова (КПРФ) предложила подготовить перечень новых механизмов обмана участников долевого строительства, которыми используют мошенники. Она предложила на законодательном уровне ввести запреты, которые бы поставили мошенникам заслон и сделали бы невозможным обман покупателей квартир. 

"Мы с вами прекрасно понимаем, что между записанными в законодательстве нормами и правоприменительной практикой большая пропасть", - отметила Алимова и отметила, что необходимо срочно внести поправки в законодательство и исключить возможность мошеннических действий в области долевого строительства.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой
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