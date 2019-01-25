Николас Мадуро заявил, что полностью здоров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что юридически повода для объявления его недееспособным нет.

"В соответствии с конституцией Боливарианской республики оснований говорить о том, что действующий президент не способен исполнять свои обязанности нет", - сказал Мадуро в ходе выступления в Верховном суде республики.

"Очень важно прочитать 233 статью Конституции. Недееспособность президента наступает в следующих случаях: смерть, отречение, отстранение от должности по решению Верховного суда, невозможность исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, физического или психического - ничего из этого перечня в нашем случае нет", - добавил Мадуро.

Именно на 233 статью венесуэльской Конституции ссылался накануне лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо в ходе самопровозглашения себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. По мнению Гуаидо, он оказался вынужденным занять должность президента, поскольку Николас Мадуро якобы утратил возможность исполнять свои обязанности.