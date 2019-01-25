Оформить выплату на ребенка можно будет по месту фактического проживания

Заявление по поводу назначения выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка можно будет подать по месту фактического проживания, сообщили сегодня в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Сейчас такие заявления в орган соцзащиты можно подать только по месту жительства, то есть там, где гражданин имеет постоянную регистрацию.

Понятно, что такая система создает людям много неудобств. К тому же, согласно статье 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Поэтому в правительстве одобрен законопроект с поправками в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Он предусматривает, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания на территории России.

При этом, если гражданин, получающий выплаты, соберется переехать, он должен будет известить соответствующие госорганы об изменении места своего пребывания или фактического проживания. В случае, когда речь идет о выплатах в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, соответствующее уведомление надо будет направить в орган соцзащиты. В случае получения выплаты на рождение второго ребенка, предупредить понадобится территориальный орган Пенсионного фонда России, уточнили в Минтруде.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, предусматривающие размещение информации о назначении ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.