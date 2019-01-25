Пинск официально вступает в права культурной столицы Беларуси

Татьянин день для драгоценного камня в белорусском Полесье - Пинска - стал еще и официальной датой открытия республиканской акции "Культурная столица Беларуси - 2019", информирует БЕЛТА . На торжествах гостеприимные хозяева ожидают многочисленных гостей, почетных граждан страны, известных мастеров искусств, которые примут участие в праздничном гала-концерте творческих коллективов региона.

Одним из ключевых моментов нынешнего праздника, по информации агентства, станет церемония гашения специальным штемпелем тематического конверта с маркой, который "Белпочта" выпустило к этому событию. На марке изображено здание Полесского драматического театра, а на самом конверте запечатлены дворец Бутримовича, вид на порт и иезуитский коллегиум, герб города. Конверт выпущен тиражом в 20 тысяч экземпляров.

Особенно ценно, что по наличию огромного числа артефактов, Пинск считается одним из уникальных уголков страны: в Государственный список историко-культурных ценностей РБ внесено более 180 объектов. Здесь функционируют 11 учреждений культуры, в том числе, четыре школы искусств, действуют 55 художественных коллективов.

Город, который на заре цивилизации считался самой скоростной магистралью для судов "из варяг в греки", и сегодня сохраняет титул развивающегося белорусского центра и необъятного региона заповедных лесов.

Здесь, как уже отмечал "СОЮЗ", из покон веков любили поохоться славянские князья, отлавливая туров и зубров, добывали куниц и соболей, одаривали мехами королевские дворы и торговали со всей Европой.

А сегодня от иных городов Полесья он, прежде всего, отличается своей архитектурой, считают местные краеведы. В культурной столице соседствуют церкви, костелы и синагоги, а рядом мирно живут более десяти религиозных общин. Старожилы предупреждают, что, попав на его улицы, можно потеряться от пестроты вековых наслоений - бруклинские дома и парижские мансарды, еврейские улочки и христианские соборы, а на городской площади - памятник Ленину. Все это создает свой особый малый мир исторической летописи.

Прогулки по уникальному заповеднику, знакомство с опрятными двориками монастыря францисканцев, оставляют впечатление у туристов, что они очень схожи со своими римскими собратьями, ведь и сам этот архитектурный ансамбль был заложен в XVII веке. Есть, правда, в Пинске экспонаты и постарше. Скажем, кафедральный костел Успения Девы Марии и вовсе был первым католическим храмом в этих краях, возведенным за четыре года до конца XIV века.

А всего в сердце белорусского Полесья в этом году пройдет более 400 мероприятий. Состоятся фестивали органной и старинной лютневой музыки, бардовской песни, международный фестиваль духовых оркестров. А лето начнется с регионального фестиваля искусств "Зори над Пиной" и праздника городского творчества "Перекресток". Музей Белорусского Полесья подготовит серию выставок "Тайны пинской земли". Кроме того, для любителей сценического искусства запланированы и театральные дни.

Планируется провести в центре духовной культуры РБ и библиотечный литературный марафон, областной конкурс рисунка "Архитектурное наследие Пинска". На особо значимых памятниках старины появятся QR-коды объектов.

В презентации очередной культурной столицы синеокой сегодня примут участие первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская и ее коллега из министерства связи и информатизации Наталья Гордеенко, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, руководители местных органов власти.

Напомним, что первым статус культурной столицы РБ в 2010 году получил Полоцк, в 2011 году эстафету принял Гомель, затем - Несвиж, Могилев, Гродно и Брест. В 2016 году титул культурной столицы носил Молодечно, в 2017-ом - Бобруйск, а в прошлом году - Новополоцк.