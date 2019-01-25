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25.01.2019,  
16:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Пуск китайского "убийцы авианосцев" DF-26 попал на видео

Военные Китая показали на видео запуск баллистической ракеты средней дальности DF-26. В КНР ее называют "убийцей авианосцев".

Фото: AlixSaz / Wikimedia.org
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В представленном видео не сообщается, где конкретно произвели запуск. Но известно, что одна из пусковых площадок для ракет DF-26 находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщает "Популярная механика". По мнению экспертов, ракета может преодолеть 4 тысячи километров и добраться до принадлежащего США острова Гуам, который расположен в западной части Тихого океана.

Китайская баллистическая ракета средней дальности DF-26 поступила на вооружение в апреле прошлого года. Она предназначена для поражения целей на море и на суше.

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