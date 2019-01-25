Арестованы двое полицейских из ОМВД подмосковного Чехова

Сегодня двое сотрудников полиции из подмосковного Чехова были отправлены под арест. Как сообщает ТАСС, Бабушкинский суд Москвы арестовал руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью полиции подмосковного Чехова Александра Мазепу. Кроме того, судом удовлетворено ходатайство об аресте старшего инспектора этого же отдела Андрея Кузнецова.

Первый подозревается получении взятки от местного предпринимателя. Второму также вменяют взятку. По данным следствия, Александр Мазепа в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганство в кафе. А Андрей Кузнецов, как полагает следствие, в конце ноября 2018 года получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности его интернет-кафе. Вину полицейские не признают.

Кроме того, был задержан начальник полиции Чехова Андрей Большаков: в ходе обыска у него обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином и спиленными номерными обозначениями. Поэтому полковнику Большакову инкриминируют статью 222 УК Статья 222. "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Следствие не стало ходатайствовать о его аресте. Суд избрал альтернативную меру пресечения: запрет определенных действий на 2 месяца. Согласно постановлению суда, Большакову необходимо являться к следователю по первому требованию, а также запрещено покидать место проживания в деревне Репниково Чеховского района Подмосковья в ночное время и общаться со свидетелями по уголовному делу.