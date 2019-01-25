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25.01.2019 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места взрыва в Балашихе

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места взрыва газовых баллонов в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе.

При пожаре в Балашихе погибли два человека

На кадрах видно, что в квартире, где произошел взрыв, проводился ремонт. Вдоль стен разложены стройматериалы, стоит стремянка. В ГСУ СК по Московской области одной из приоритетных версий происшествия считают взрыв газовых баллонов во время ремонта. В результате ЧП погибли двое рабочих. Серьезно повреждена не только квартира, но также стена дома и шахта лифта. Пока ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "РГ" писала, что вечером 24 января в жилом доме №20 на Кольцевой улице загорелась квартира на 15 этаже. Около 30 жильцов были эвакуированы, но затем вернулись в свои квартиры.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео
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