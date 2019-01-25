Полиция возбудила уголовное дело о краже иконы Богоматери

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, представители организации написали заявление об исчезновении экспоната в отдел полиции по району Китай-город. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере". Организованы оперативные мероприятия для розыска похитителя. По неофициальным данным, примерная стоимость иконы оценивается в несколько миллионов рублей.

Ранее "РГ" писала об исчезновении иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская". Администрация музея обнаружила пропажу особо ценного экспоната в начале декабря прошлого года, когда готовилась новая выставка. Произведение вологодских иконописцев находилось в одном из временных хранилищ. Во время сверки выяснилось, что икона исчезла. Об этом сообщили в Министерство культуры и в полицию.

Сейчас музейные работники продолжают проводить сверку всего фонда древнерусской живописи, это может занять до двух месяцев - в коллекции более 30 тысяч экспонатов.