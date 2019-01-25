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25.01.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция возбудила уголовное дело о краже иконы Богоматери

Текст: Сергей Бабкин

В Москве возбуждено уголовное дело после исчезновения старинной иконы Богоматери из Государственного исторического музея.

Фото: Anatoly Selyaninov/ wikimedia.org Фото: Anatoly Selyaninov/ wikimedia.org
Фото: Anatoly Selyaninov/ wikimedia.org

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, представители организации написали заявление об исчезновении экспоната в отдел полиции по району Китай-город. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере". Организованы оперативные мероприятия для розыска похитителя. По неофициальным данным, примерная стоимость иконы оценивается в несколько миллионов рублей.

В Москве задержан похититель старинных фотоаппаратов

Ранее "РГ" писала об исчезновении иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская". Администрация музея обнаружила пропажу особо ценного экспоната в начале декабря прошлого года, когда готовилась новая выставка. Произведение вологодских иконописцев находилось в одном из временных хранилищ. Во время сверки выяснилось, что икона исчезла. Об этом сообщили в Министерство культуры и в полицию.

Сейчас музейные работники продолжают проводить сверку всего фонда древнерусской живописи, это может занять до двух месяцев - в коллекции более 30 тысяч экспонатов.

Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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