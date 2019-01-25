В Мичуринске второй раз за неделю прорвало магистральный водовод

В Мичуринске Тамбовской области второй раз за несколько дней лопнула труба магистрального водовода. По информации администрации Мичуринска, очередной порыв водовода произошел утром 25 января в микрорайоне Кочетовка-3.

- Лопнул чугунный трубопровод диаметром 200 миллиметров, - рассказали в администрации города. - Это уже вторая аварийная ситуация, с которой город сталкивается за эту неделю. Поставлена задача в течение дня устранить порыв и обеспечить дома жителей Кочетовки-2 и -3 водой.

23 января аналогичная авария случилась в микрорайоне Кочетовка. Тогда труба диаметром 300 миллиметров на глубине семь метров лопнула пополам из-за движения грунта. Вечером того же дня подача воды в микрорайоне с населением около 17,5 тысячи человек было восстановлено.

25 января, несмотря на начало работ, подача воды была прекращена только в полдень, чтобы люди смогли запастись водой. В горадминистрации пояснили, что в котельных тоже пополнили запасы воды, чтобы исключить вероятность прекращения подачи тепла.