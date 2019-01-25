В столичных СИЗО закупят видеорегистраторы почти на 120 миллионов рублей

Власти Москвы выделят 119 миллионов рублей на закупку видеорегистраторов для столичных следственных изоляторов. Об этом сообщил сегодня начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве генерал-майор Сергей Мороз на коллегии столичного управления ведомства.

Как передает ТАСС, сейчас в столичных следственных изоляторах сотрудниками используется 845 персональных видеорегистраторов.

"По инициативе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой нами направлено обращение в правительство Москвы об оказании помощи в увеличении систем видеонаблюдения и обеспечении видеорегистраторами, - сказал Сергей Мороз. - Правительством города принято решение о выделении денежных средств в размере 119 миллионов рублей на приобретение указанного оборудования".

Уровень переполненности СИЗО Москвы сократился до 10 процентов. Годом ранее перелимит был выше почти в два раза.

"На 1 января 2019 года в следственных изоляторах при лимите наполнения в 8 тысяч 657 мест фактически содержалось 9 тысяч 625 человек. Общее переполнение составляет 10 процентов", - сообщил Сергей Мороз. Он напомнил, что на 1 января 2018 года в СИЗО содержались 10 тыс. 375 человек, перелимит составлял 19,8 процента.