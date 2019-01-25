Экс-губернатор Хабаровского края назначен членом коллегии ВПК

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта членом коллегии Военно-промышленной комиссии. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Коллегия ВПК постоянно работает при правительстве России. Ее основные задачи - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны и другое.

Вячеслав Шпорт руководил Хабаровским краем с 2009 по 2018 год. На втором туре выборов 28 сентября прошлого года проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, набрав 27,97 процента голосов избирателей.

Предложение войти в состав коллегии Шпорт получил на встрече президента РФ Владимира Путина с экс-главами регионов в октябре 2018 года.