У железнодорожной станции в Хабаровске насмерть замерз мужчина

Труп 45-летнего мужчины обнаружили в Хабаровске в районе станции Красная Речка. Никаких телесных повреждений, кроме признаков обморожения, у него не обнаружено. Вероятнее всего он замерз насмерть.

"При себе у мужчины отсутствовали документы, в настоящее время следователями устанавливается его личность", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.

Что случилось с погибшим пока непонятно. Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).