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25.01.2019 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите эвакуировали людей из школ и административных зданий

Текст: Дина Непомнящая

Из зданий мэрии, администрации Железнодорожного района и городской администрации, а также школы №1 в Чите в пятницу эвакуировали людей из-за сообщения о минировании.

Фото: iStock
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"Нас попросили покинуть здание. Сотрудники разошлись", - рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

Ранее письма о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей уже стали причиной массовых эвакуаций в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Проверки не подтвердили информацию о минировании.

Сегодня анонимные сообщения пришли в Благовещенск, Улан-Удэ, Якутск и Иркутск. Некоторые социальные объекты уже вернулись к обычному режиму работы. Информация о взрывчатке не подтвердилась.

Авторам писем, если их обнаружат и вина будет доказана, может грозить до трех лет лишения свободы по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Больше года назад подобная ситуация уже случалась. Тогда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Атака телефонных террористов на Россию
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