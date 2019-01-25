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25.01.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье подтверждено заболевание ящуром еще в одном хозяйстве

Текст: Ольга Журман

В свинокомплексе села Красный Кут в Приморском крае подтверждено заболевание ящуром, сообщает "Интерфакс".

"Там содержится порядка 46 тысяч животных. Согласно правилам, все поголовье будет уничтожено", - рассказал агентству первый замглавы Спасского района Сергей Солкан.

Специалисты не подтвердили наличие ящура на ферме в Приморье

По его словам, принят комплекс карантинных мер, выставлены дезинфекционные барьеры, ветеринары осматривают животных на личных подворьях, где, к слову, случаев ящура не зафиксировано.

Ранее ящур был выявлен на свинокомплексе ООО "Русагро-Приморье" на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в свинокомплексе ООО "Мерси Трейд", который находится в селе Прохоры Спасского района.

Следственные органы края возбудили уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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