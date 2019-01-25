В Перми умершего мужчину лишили прав за пьяную езду

В Перми мировой суд лишил водительских прав жителя краевой столицы на полтора года. Но в дальнейшем выяснилось, что пермяк погиб за день до совершения административного нарушения.

Как пояснили в канцелярии Дзержинского районного суда города Перми, жена осужденного пермяка обжаловала решение мирового суда, заявив, что ее муж погиб 8 ноября прошлого года, а согласно постановлению суда, в нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства он якобы был обнаружен 9 ноября.

В ходе судебного заседания были заслушаны показания свидетеля, который сообщил, что после смерти пермяка его автомобиль находился в гараже. При этом он не опознал нарушителя на видеозаписи, которая была приобщена к делу.

В результате Дзержинский районный суд города Перми отменил постановление мирового суда и прекратил производство в отношении погибшего.