В Саратовской области из-за снежных заносов задерживаются поезда

В Саратовской области из-за снегопадов задерживаются пассажирские и пригородные поезда.

Как информирует пресс-служба Приволжской железной дороги, задерживаются пассажирские поезда №48 Москва - Балаково, №354 Пермь - Адлер и №10 Москва - Саратов. Максимальное время задержки в пути составляет, по данным ведомства, два часа. С опозданием следуют и четыре пригородных поезда.

В регионе продолжаются работы по расчистке железнодорожных путей от снежных заносов.

Ранее Приволжская железная дорога сообщала о задержке из-за снежных заносов в пути десяти поездов дальнего следования и восьми пригородных поездов.