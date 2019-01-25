Под Новосибирском колесо БелАЗа убило двух рабочих

Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух рабочих на на угольном разрезе "Восточный". Мужчины погибли во время замены колеса у одного из крупнейших в мире самосвалов.

- Сообщение об инциденте на разрезе "Восточный" в Искитимском районе поступило к нам 24 января в 12:45 по местному времени, - сообщил "РГ" дежурный офицер УМВД России по Новосибирской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 45-летний и 35-летний рабочие угольного разреза меняли колесо на самосвале БелАЗ. Колесо лопнуло и мужчины получили тяжелейшие травмы. Один из рабочих погиб сразу, другой скончался по дороге в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.