В Новосибирске приговорили к 13 годам экс-сотрудника Росрезерва

К 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере сто миллионов рублей приговорен бывший заместитель главы управления Росрезерва по СФО Илгиз Гарифуллин. Заельцовский суд Новосибирска признал бывшего чиновника виновным в систематическом получении взяток.

Илгиза Гарифуллина задержали в мае 2016 года. У служащего с официальной зарплатой в 45 тысяч рублей изъяли несколько элитных иномарок, а также коллекции швейцарских часов и дорогого охотничьего оружия. Кроме того, ему принадлежали несколько квартир в элитном жилом комплексе Новосибирска. Дорогая недвижимость была зарегистрирована и на родственников - например, теща была счастливой обладательницей квартиры стоимостью 17 миллионов рублей.

Список имущества, законность происхождения которого Гарифуллин не смог подтвердить, поражает: 73 миллиона рублей, 600 тысяч долларов, 300 тысяч евро, автомобили Porsche Panamera GTS, Porsche Cayenne S, Volkswagen Multivan, Volkswagen Phaeton, Land Rover Range Rover Sport, Mersedes-Benz GLK 220. Часы марок Rolex, Breguet, Patek Philippe, Audemars Piguet, Ulysse Nardin. Охотничьи ружья Browning, Blaser, Krieghoff Classic Germany. Карабины Benelli, Mauser, несколько винтовок с навороченной "оптикой". По иску прокуратуры все это, общей стоимостью около 200 миллионов рублей, суд обратил в доход государства (даже квартиру, оформленную на тещу).

А как именно Илгиз Гарифуллин "заработал" на эту роскошь, стало известно во время рассмотрения уголовного дела. По данным следствия, замглавы окружного управления Росрезерва брал взятки с представителей коммерческих фирм за помощь в закрытых конкурсах на право приобретения материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва.

Как известно, Росрезерв хранит различную продукцию, материалы и оборудование на случай возможных кризисов и катастроф. Этот запас регулярно обновляется, а то, что государству уже не нужно, распродается на аукционах. Как установил суд, Гарифуллин помогал организациям выигрывать эти аукционы, получая щедрое вознаграждение. В период с 2014 по 2016 год он, как указано в материалах дела, как минимум девять раз получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска. Сумма "гонораров" превысила 116 миллионов рублей. Коммерсанты согласились сотрудничать со следствием, а потому избежали уголовного преследования, а вот еще один бизнесмен, Станислав Кабанячий, занял свое место на скамье подсудимых.

По данным следствия, за содействие в выигрыше шести конкурсов в интересах ряда организаций Кабанячий передал Гарифуллину новый Porsche Cayenne стоимостью 6,1 миллиона рублей. Вину предприниматель так и не признал. Гособвинение настаивало на девятилетнем сроке для взяткодателя, однако суд учел его положительную характеристику, наличие госнаград и отправил в колонию строгого режима на 4 года. Это ниже низшего предела наказания: Уголовный кодекс предусматривает наказание за дачу взятки в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Илгиз Гарифуллин также заявил, что чист перед законом: "Мое последнее слово будет очень коротким: я не виновен". Однако доказательства, представленные следствием, суд счел более убедительными.