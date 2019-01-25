Напавшие на полицейских в Нальчике бандиты были не из КБР

Четверо неизвестных, которые накануне вечером с ножами напали на наряд ДПС, по предварительным данным, не являлись жителями Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее уже сообщала "РГ", в четверг вечером на наряд ДПС в Нальчике было совершенно нападение. Четверо неизвестных, вооруженных холодным оружием, напали на силовиков. Они успели ранить одного из них, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь. На месте были ликвидированы трое нападавших, еще один получил ранения, но остался жив. Однако вскоре стало известно, что он скончался в больнице.

Известно также, что в машине у нападавших были обнаружены черные маски.

По факту случившегося следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".