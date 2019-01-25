В горах КЧР пропали два туриста на снегоходах

В Зеленчукском районе КЧР проходит спасательная операция по поиску двух туристов.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по КЧР, туристы потерялись в районе горного перевала Чилик на высоте более 2,5 тысяч метров. Двое мужчин выехали туда на снегоходах, и вскоре у поисково-спасательного отряда МЧС появилась информация, что им нужна помощь.

Спасатели выдвинулись к перевалу на снегоболотоходе, однако погодные условия ухудшились, и спасательную операцию пришлось приостановить. После улучшения погоды поиски туристов продолжились.