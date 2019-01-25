80-летняя блокадница создала фонд помощи инвалидам и пенсионерам

В Санкт-Петербурге отмечают 75-лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В самом центре города, на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах открылись особые кварталы: их называют "Улица жизни". Здесь в экспозиции представлены экспонаты блокадного времени.

На "Улице жизни" установлены противотанковые заграждения и надолбы, натянуты маскировочные сетки, окна в домах заклеены крест-накрест бумажными лентами: именно так защищали стекла от ударной волны немецких бомбежек жители осажденного города. Повсюду расставлены мешки с песком и ящики для тушения "зажигалок": это был непременный атрибут военного быта. Фашисты были уверены: дома Петербурга, построенные в XVIII-XIX веках, где большинство перекрытий деревянные, они спалят залпами одних лишь зажигательных бомб в два счета. Но не тут-то было: ленинградцы спасли свои архитектурные красоты.

На столбах установлены репродукторы: из них звучат "голоса блокады": вой сирен, сигналы отбоя воздушной тревоги, стихи, которые читает Ольга Берггольц, не случайно названная "блокадной мадонной" - ее поэзия, как оказалось, была нужна жителям измученного города не меньше хлеба.

Одно из центральных мест на "Улице жизни" занимает "Стена памяти" - мемориал, артефакты для которого бережно собрали петербуржцы, а Музей обороны и блокады Ленинграда сделал копии и оформил выставку. Здесь - документы и фотографии из домашних архивов, личные истории и письма.

Петербуржцы и гости города смогут посетить на "Улице жизни" и выставку военной техники, а также гражданского транспорта, используемого во время блокады. Информационные стенды, установленные здесь, расскажут о жизни и борьбе ленинградцев, о подвиге воинов, освободивших город, о ходе военных операций, которые привели к победе. На видеоэкранах в течение трех дней будут транслироваться специально подготовленные видеоматериалы.

Три дня в музее под открытым небом, развернутом на "Улице жизни", будут проходить экскурсии. Двери для посетителей откроет и музей Дома Радио.

80-летнюю блокадницу Галину Ивановну Яковлеву с полным правом можно назвать одной из главных обитателей "Улицы жизни". Вот уже более 10 лет она бесплатно развозит на своем личном авто продукты и необходимые бытовые товары одиноким инвалидам, беспомощным престарелым и просто нуждающимся людям. Еду, туалетную бумагу, билеты на концерты и экскурсии, а также многое-многое другое, что необходимо каждому человеку, чтобы чувствовать себя в родном городе уютно и комфортно, Галина Ивановна добывает у поставщиков сама. В одиночку. Признается:

- Звоню на предприятия, захожу в торговые точки, разные организации, спрашиваю: благотворительностью занимаетесь? А потом рассказываю о своих подопечных и о себе. Мало кто отказывает.

Принципиальный момент: денег Галина Ивановна ни у кого не берет. И помогать предпочитает "натурой", а не дензнаками. Объясняет: так хлопот с отчетностью меньше, да и нуждающиеся люди от "внезапных денег" скорее шалеют, чем радуются им. Уже не раз убеждалась, что помощь насущным хлебом гораздо надежнее. Возможно, здесь сказывается ее блокадное детство. Но она уверена: жить по-другому просто не смогла бы. Несмотря на слабое здоровье (в блокаду заработала полиартрит, а из-за бомбы, которая упала прямо на территорию детского сада, получила серьезную контузию и до подросткового возраста была немой). Говорить и читать-считать-писать научилась практически одновременно, после 10 лет. Однако все эти диагнозы не помешали ей съездить по комсомольскому призыву на целину, выучиться на водителя, и 57 лет из своих 80 провести за "баранкой". Сначала - в кабине троллейбуса, потом - на машинах скорой помощи.

- Машина - это мое здоровье, а благотворительность - моя жизнь, - говорит Галина Ивановна и поясняет, что помогать людям стремилась всегда, но на профессиональной основе начала это делать, когда ее, уже пенсионерку, пригласили стать водителем для поручений в благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь". Потом его учредительница переехала на ПМЖ за границу, а Галина Яковлева так и не смогла оставить без внимания тех, кто уже привык к ее помощи. Она учредила свой благотворительный фонд, назвала его "Доброта", и стала его единственным участником.

На своем тоже уже немолодом микроавтобусе Галина Ивановна лихо рассекает по улицам города: надо успеть навестить подопечных, которых у нее уже больше 300, поставщиков, готовых поделиться частью своей продукции. Два ее мобильника звонят не переставая. Она никогда не сбрасывает звонки. А номера телефонов не стесняясь указала на боках своего фургончика самыми крупными буквами. И подписала: благотворительный фонд "Доброта". Может, поэтому к ней часто обращаются петербуржцы. И те, кто нуждается в доброте. И те, кто сам готов поучаствовать в ее проектах. Город, переживший блокаду, не забыл, как приписываются на "Улице жизни".