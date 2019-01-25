В медуниверситете Архангельска под полом нашли четыре килограмма ртути

Во время ремонта в одной из аудиторий Северного медицинского университета в Архангельске рабочие вскрыли полы и обнаружили множество капель металлической ртути. Вызванные на помощь спасатели насобирали в 10-литровое ведро 4 килограмма вещества первого класса опасности, сообщила Архангельская областная служба спасения.

Шарики ртути под полом были перемешаны с опилками, цементом и прочим строительным мусором, поэтому полностью собрать их сразу не получилось. Контрольные замеры в аудитории показали превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в 20 и более раз. ПДК были превышены и в трех соседних аудиториях.

Администрация вуза ограничила доступ в эти помещения. Региональное управление Роспотребнадзора поручило провести демеркуризацию. По данным ведомства, пострадавших нет.

Каким образом опасное вещество попало в аудитории и сколько времени оно там находилось, пока неизвестно. Прокуратура области дала поручение провести проверку по этому факту, сообщили "РГ" в ее пресс-службе.