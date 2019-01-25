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25.01.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Причиной прорыва трубы в Петербурге назвали человеческий фактор

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Причиной прорыва трубы с кипятком в сентябре прошлого года, из-за которого в петербургском антикафе погибли два человека, следователи назвали человеческий фактор.

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В информации на официальном сайте Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу подчеркивает, что некоторые СМИ распространили ложные сведения о якобы несправедливо предъявленном обвинении старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Однако обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено на основании имеющихся доказательств.

Следователи поясняют: установлено, что обвиняемый не предпринял мер по выявлению причин резкого увеличения давления и резкого снижения расхода воды. Кипяток на участке был отключен только после визуального обнаружения места происшествия, а это - нарушение инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и теплосетей, а также правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. По версии следствия, именно пренебрежение этими инструкциями и привело к инциденту со смертельным исходом.

Напомним, что 28 сентября минувшего года подвал дома номер 20 по Измайловскому проспекту, где находится антикафе "Типичный Питер", был залит кипятком из прорвавшейся трубы. Тогда из-за термических ожогов погибли два молодых человека - посетители кафе.

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Следствие заявляет, что в материалах дела содержится также акт служебной проверки, проведенной АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в котором утверждается, что разрыв стенки трубы был вызван резким повышением давления сетевой воды (гидроудар). А результаты этого гидроудара были усугублены тем, что поврежденный участок трубы около 35-40 минут оставался под рабочим давлением, поэтому общий объем вытекшего кипятка составил около 500 кубических метров.

Кроме того, по версии следствия, вина обвиняемого подтверждается аудиозаписями его переговоров, из которых следует, что команды подчиненным в момент происшествия он передавал неправильные.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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