В Госдуме предложили Киеву горсть земли вместо Кубани и Кавказа

В Государственной думе России с сарказмом оценили заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого о планах включить Кубань и Кавказ в состав Украины под тем предлогом, что там "высок уровень национального украинского сознания"​​​. Как заявил РИА новости депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек, подобные заявления украинских политиков с ничтожным рейтингом продиктованы лишь их никчемными военными познаниями и попытками привлечь к себе внимание.

- Кубань и Кавказ у нас что - на проукраинские демонстрации выходят? - задается вопросом Бальбек. - Или слезно молят отдать их под юрисдикцию Киева? Или осаждают толпами украинское посольство с просьбой выдать паспорта? Но этого не происходит - значит, есть только силовой вариант. А вторжение на российскую территорию похоронит не только украинскую армию, но и идеолога этой войны.

По мнению Бальбека, военные части Южного военного округа благодаря современному вооружению надежно прикрывают и защищают Россию. Поэтому заявления Балицкого абсурдны и смехотворны.

- Все, что может захватить этот великий политик - это горсть земли, если съездит в Кубань на экскурсию, - считает Бальбек. - Сегодняшняя Украина не в состоянии взять под контроль Донбасс, где ей противостоят лишь подразделения добровольцев. Даже украинские военные сегодня намекают на необходимость мирного решения с республиками Донбасса.