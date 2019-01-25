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25.01.2019 11:00
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Госдуме предложили Киеву горсть земли вместо Кубани и Кавказа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Государственной думе России с сарказмом оценили заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого о планах включить Кубань и Кавказ в состав Украины под тем предлогом, что там "высок уровень национального украинского сознания"​​​. Как заявил РИА новости депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек, подобные заявления украинских политиков с ничтожным рейтингом продиктованы лишь их никчемными военными познаниями и попытками привлечь к себе внимание.

Фото: iStock
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- Кубань и Кавказ у нас что - на проукраинские демонстрации выходят? - задается вопросом Бальбек. - Или слезно молят отдать их под юрисдикцию Киева? Или осаждают толпами украинское посольство с просьбой выдать паспорта? Но этого не происходит - значит, есть только силовой вариант. А вторжение на российскую территорию похоронит не только украинскую армию, но и идеолога этой войны.

По мнению Бальбека, военные части Южного военного округа благодаря современному вооружению надежно прикрывают и защищают Россию. Поэтому заявления Балицкого абсурдны и смехотворны.

- Все, что может захватить этот великий политик - это горсть земли, если съездит в Кубань на экскурсию, - считает Бальбек. - Сегодняшняя Украина не в состоянии взять под контроль Донбасс, где ей противостоят лишь подразделения добровольцев. Даже украинские военные сегодня намекают на необходимость мирного решения с республиками Донбасса.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Отношения России и Украины
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