Военных журналистов наградят на борту сторожевика "Василий Быков"

Победителей регионального этапа V Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС 2019" наградят на борту новейшего патрульного корабля Черноморского флота "Василий Быков". Лучшим военным журналистам также покажут учебно-тренировочный комплекс отряда подводных диверсантов.

"Торжественное мероприятие состоится в канун Дня защитника Отечества в пункте базирования Новороссийской военно-морской базы. Победители окружного этапа "Медиа-Ас" станут одними из первых представителей СМИ, которые посетят новейший патрульный корабль. Вручить призы планируется в кают-компании корабля", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Отметим, что сторожевик "Василий Быков" проекта 22160 является уникальным кораблем, что отметили даже военно-морские эксперты США. Они подчеркнули, что корабль облает "гениальным дизайном" и "огромной боевой мощью при небольшом размере".

"Василий Быков" выполнен по модульной схеме, и на нем можно установить любое вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Артиллерийское вооружение состоит из автоматической 76-мм пушки, а в качестве ракетного могут быть многоцелевые ракеты "Калибр". Осадка корабля позволяет ему действовать не только в открытом море, но и в заливах, а также в руслах больших рек. Скорость меняется от 16 узлов - патрульная, до 30 узлов - максимальная.

Кроме того, "Василий Быков" имеет специальное боевое противодиверсионное оборудование - сонар "Паллада". Для обнаружения подводных лодок и торпед используется низкочастотная активно-пассивная гидроакустическая станция "Виньетка-ЭМ". Комплекс гидроакустических станций позволяет сканировать подводную часть моря в радиусе до 140 километров.