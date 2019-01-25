Состояние выжившей в горах на Урале туристки улучшилось

Сегодня утром в Екатеринбурге состоялся консилиум врачей по состоянию найденной несколькими днями ранее туристки. "Врачи отметили положительную динамику в состоянии пациентки", - сообщает пресс-служба ГКБ № 40.

Напомним, 19 января на севере Свердловской области потерялись две девушки: они отбились от своей группы и несколько дней провели в лесу на морозе. Когда днем 22 января спасателям удалось их обнаружить, одна из пропавших уже не подавала признаков жизни. "По данным, полученным от судебного медицинского эксперта, предварительной причиной смерти туристки явилось общее переохлаждение", - сообщили сегодня "РГ" в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Вторая туристка находится под наблюдением врачей. Накануне ее прооперировали: докторам пришлось ампутировать девушке обе ступни - они были сильно обморожены и могли стать причиной смерти.

"Стратегия и тактика лечения были выбраны верно: ликвидация источника интоксикации организма привела к улучшению показателей работы всех органов и систем", - констатируют в больнице.

Состояние пострадавшей улучшается, есть положительная динамика в деятельности сердечно-сосудистой, выделительной и дыхательной систем.

"Продолжаем уменьшать дозы седативных препаратов. Аппарат ИВЛ работает уже во вспомогательном режиме. Сегодня пациентку будут готовить к пробуждению и полному переводу на самостоятельное дыхание", - рассказали в ГКБ № 40.