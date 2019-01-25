В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Сегодня около четырех часов вечера в Екатеринбурге недалеко от перекрестка улиц Серова и Щорса столкнулись два рейсовых автобуса. "Пятеро пассажиров обратились к врачам за помощью. Самой серьезной травмой, предварительно, является перелом костей носа", - сообщила официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Ведомство начало проверку исполнения транспортными предприятиями требований перевозки пассажиров.

Участники ДТП - автобусы 047 и 054 маршрутов - принадлежат разным компаниям.

"Особое внимание в ходе проверки уделим тому, как соблюдаются нормативы труда и отдыха водителей пассажирского транспорта", - подчеркнули в прокуратуре.

Кстати

Более трех миллионов нарушений ПДД зафиксировали автоматические камеры за 2018 год на дорогах Свердловской области. "В 2019 году запланировано оборудовать стационарными комплексами 51 место, в том числе шесть участков - на дорогах федерального значения, и 33 - в Екатеринбурге", - передает региональная Госавтоинспекция.