В МВД объяснили задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

В Магнитогорске по запросу правоохранительных органов Киргизии был задержан гражданин этой республики. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов подозревается в участии в массовых беспорядках в городе Ош.

Хотя само задержание произошло несколько дней назад, сегодня оно вызвало резонанс в прессе, так как в некоторых СМИ со ссылкой на родственников гражданина появилась информация, что его подозревают в причастности к обрушению подъезда жилого дома в Магнитогорске. Напомним, трагедия случилась 31 декабря.

Однако, как подчеркнула Ирина Волк, информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности.

"16 января 2019 года в городе Магнитогорске Челябинской области по информации Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Челябинской области задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, находящийся в международном розыске по инициативе Киргизской Республики за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года, - рассказала агентству ТАСС официальный представитель МВД. - До принятия решения об экстрадиции в Киргизскую Республику задержанный содержится под стражей".

Как напоминает "Интерфакс", утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд 10-этажного дома, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 жильцов, почти всех опознали родственники. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).