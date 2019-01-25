Постановление министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 24 января 2019 года № 4 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Рязанской области за IV квартал 2018 года"

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Рязанской области "О прожиточном минимуме в Рязанской области" министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Рязанской области за IV квартал 2018 года:

на душу населения - 9474 рубля,

для трудоспособного населения - 10260 рублей,

для пенсионеров - 7915 рублей

для детей - 9264 рубля.

И.о. министра Д.А.Боков

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией