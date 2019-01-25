Сенат США не одобрил законопроект Трампа по завершению "шатдауна"

Законопроект президента США Дональда Трампа о временном финансировании правительства на три недели не поддержал Сенат. В нем было условие о внесение в бюджет значительной части средств на возведение барьера на границе с Мексикой. План американского лидера не набрал минимума голосов, которые требовались для его принятия.

Законопроект о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой проголосовали лишь 50 сенаторов (для его принятия необходимо было 60 голосов), 47 парламентариев высказались против, передает ТАСС.

Между тем Трамп готов рассматривать бюджетный законопроект, который положит конец "шатдауну", только при наличии в нем ассигнований на строительство пограничной стены, отметила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

Напомним, работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Бюджетный кризис уже побил рекорд по продолжительности.

Справка РГ

Приостановка работы правительства США (Shutdown) - временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные ведомства закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск.