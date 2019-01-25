Сериал на выходные: "Слэшер" - работники ножа и топора

Сериалы-антологии - это стильно, модно, молодежно. Но прежде всего - удобно. Не нужно каждый раз мучительно вспоминать, чем там закончился предыдущий сезон, который вышел год - а то и два, а то и больше - назад. Один сезон - одна законченная история. Все сезоны объединены тематически, жанрово и/или концептуально. "Настоящий детектив" - про хмурых детективов, "Американская история ужасов" - про ужасы, "Вражда" - про вражду. Просто и понятно.

В случае с сериалом "Слэшер" тоже все понятно. В высшей степени лаконичный заголовок раскрывает всю суть. Грубо говоря, это более узкопрофильная версия "Американской истории ужасов", где необходимое и обязательное условие - присутствие душегуба в маске, методично сокращающего численность населения. Изначально канадский проект, в какой-то момент (как и все остальное рано или поздно в будущем) отдавшийся под протекторат Netflix, сделал человек по имени Аарон Мартин, имя которого вам вряд ли о чем-нибудь говорит. На данный момент "Слэшер" насчитывает два восьмисерийных сезона, третий должен появиться в текущем году.

Сезон первый, прямо скажем, был миленьким, но так, на троечку с плюсом. Завязка там в двух предложениях такова. В тихом маленьком канадском городке 30 лет назад мужик, переодевшись средневековым палачом, убил беременную женщину и ее мужа, при этом успешно проведя операцию по извлечению плода. Теперь плод вырос, вышел замуж за темнокожего журналиста и возвращается в тот самый отчий дом.

Казалось бы, что может пойти не так? Естественно, палач объявляется снова и давай всех направо и налево мочить. Но это не тот самый палач - тот сидит в тюрьме, где с радостью принимает и консультирует посетителей. Нынешний палач - кто-то другой (кто же, кто же?). И мочит он всех не без разбора, а наказывая за смертные грехи.

Дефицита грешников в маленьком тихом городке не наблюдается: у каждого второго мирного обывателя, как водится, в доме есть специальный шкаф, который того и гляди треснет - потому что уж очень упитанный внутри заперт скелет. У иных - даже почти буквально. То есть буквально скелет или буквально заперт.

Как вы уже могли догадаться, Аарон Мартин, начиная шоу, не особо заморачивался. Скрестил "Семь" и "Молчание ягнят" с "Криком", удесятерил концентрацию мрачных тайн на квадратный метр - ну и практически всё. Оно бы еще ничего, туда-сюда, если бы не главная женская роль. Которую исполняет Кэти МакГрат, зачем-то усиленно отыгрывающая Кристен Стюарт времен "Сумерек".

В принципе, можно потерпеть. А можно не терпеть и перейти сразу ко второму сезону. Где уже заметно пожарче. В смысле похолоднее. В смысле и то, и то.

Две группы разных людей, запертых в отдаленном от цивилизации коттедже посреди зимнего леса. Когда-то здесь располагался детский лагерь, пока однажды, пять лет назад, из него без вести не пропала одна вожатая. Само собой, пропала она не с бухты-барахты - ее хором прикончили другие вожатые, и, справедливости ради, у них на то имелись причины. Та еще гадина была, честно говоря. Теперь же на месте того лагеря - коммуна веганов, йогов и прочих тому подобных маргиналов.

Соответственно, первая группа - вожатые, вторая группа - йоги-веганы. И всех их по очереди всеразличными способами умерщвляет некто в оранжевой парке с капюшоном, как у Кенни, лыжной маске и очках.

Место действия изменилось - стало тесным и герметичным, что пошло ему, действию, только на пользу. Скелеты притом никуда не делись и ничуть не похудели - просто если раньше они складировались в разных домах и в разных шкафах, то теперь все скопом плотно утрамбованы в небольшую тумбочку. В какой-то момент напряжение меж персонажами, вызванное небеспочвенными взаимными подозрениями, уже так зашкаливает, что дело доходит до однополых изнасилований и пыток со сдиранием кожи живьем. И это, на минуточку, без непосредственного участия маньяка. Излюбленный прием Стивена нашего Кинга: поди разберись, где опаснее, когда снаружи - маньяк, а внутри - подогреваемая на медленном огне паранойя.

Разумеется, без жанровых аллюзий и тут не обошлось. Включая особенно жирную - на первую "Пятницу, 13". Кроме того - момент немаловажный! - стали более разнообразны и изобретательны способы расправы: скажем, если вы думаете, что снеговик и человеческий кишечник - вещи несовместимые, то вас ждет приятный сюрприз.

В общем, тенденция приятная, обнадеживающая. Будем надеяться, третий сезон ее закрепит. В нем, к слову, нам обещают устроить бойню в жилищном комплексе - руками некого Друида, движимого мотивом праведного возмездия. Звучит умеренно интригующе. Точной даты премьеры пока нет, но, осмелимся предположить, случится это не раньше лета.