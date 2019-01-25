Среди груза в аэропорту Гонконга нашли 120 кг кетамина

На территории грузового терминала международного аэропорта Гонконга обнаружили 120 кг кетамина.

Это крупнейшая за последние десять лет партия синтетического наркотика стоимостью 7,3 миллиона долларов США.

Кетамин находился среди авиагруза, следовавшего из Малайзии. Он был задекларирован как "автозапчасти". Сейчас полиция пытается выйти на отправителя и получателя товара.

Отметим, что на этой неделе в токийском аэропорту Нарита обнаружили крупную контрабанду золота. Драгоценные слитки весом 420 килограммов прибыли из Гонконга. Они находились в ящиках с автомобильными запчастями.

С 2017 года контрабандисты, пользуясь тем же способом, перевезли в Японию не меньше 50 партий золота.