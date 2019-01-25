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25.01.2019 18:43
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Татьянин день: в какие приметы верят студенты

Текст: Рамиля Туктарова

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день. Для самого главного вуза страны  - МГУ имени Ломоносова - этот еще и день рождения. Утром в Храме святой мученицы Татианы при МГУ на Моховой прошла праздничная Божественная литургия, которую провел патриарх Кирилл.

Празднование Дня студента для многих растянется до воскресения. Знаменитую медовуху в МГУ, которой ректор университета лично угощает студентов, будут разливать завтра. Ну а сегодня самое время начать радоваться тому, что сессия наконец-то позади и можно дать себе небольшую передышку. Кто-то отправится в каникулы отдыхать к родным, кто-то собирается гулять и читать книги, развлекаться и путешествовать. Ну а кто-то, из самых сознательных, уже думает о следующем семестре и походе в библиотеку за новыми знаниями.
Как праздновали Татьянин день 135 лет назад

Говорят, что студенты - народ суеверный, особенно перед экзаменами. В какие же приметы верят они?

Как показал наш опрос, далеко не все студенты верят в приметы, но все же достаточно осведомлены в этом вопросе. Многие приметы, конечно же, связаны с успехами в учебе. Так, по одной из примет, нужно высунуться в окно с зачеткой, помахать ей в воздухе и позвать: "Халява, приди!". По другой примете, нужно положить под левую пятку пятак - это должно приносить удачу.

Впрочем, даже те, кто хоть немножечко, но верит в приметы, конечно, понимает, что лучший способ сдать экзамены - это хорошо подготовиться к ним.

Стоит отметить, что в этом году День студента в Москве впервые проводят в формате общегородского события. Для учащихся вузов открылись более 30 площадок, где проводятся различные мероприятия - от форума для молодых предпринимателей до рэп-баттла.

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