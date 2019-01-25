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25.01.2019,  
11:07
Текст:  Руслан Мельников

Усложнит жизнь США: на Западе оценили российского "Охотника"

Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник", снимки которого недавно появились в интернете, не на шутку встревожил зарубежных экспертов.
Фото: Популярная механика \ youtube.com Фото: Популярная механика \ youtube.com
Фото: Популярная механика \ youtube.com

Портал Business Insider отмечает, что эта новинка, которую в публикации называют мощным стелс-беспилотником, может усложнить жизнь американским летчикам и тем, кто планирует военные операции. Анализируя изображение "Охотника", автор материала подчеркивает сходство российского беспилотного летательного аппарата, разработанного по принципу "летающее крыло", с бомбардировщиком B-2 Spirit ВВС США. При этом он обращает внимание на то, что именно этот американский бомбардировщик является самым незаметным самолетом США.

Фото: Balon Greyjoy/ Wikimedia.org
Появились новые фото тяжелого беспилотника "Охотник"

Отмечается еще одна существенная деталь. Business Insider пишет, что истребителям, разгоняющимся до сверхзвуковых скоростей, для хорошего маневрирования требуется вертикальное оперение, но для российского "Охотника", судя по снимкам, скрытность является более важным и приоритетным качеством, чем высокая маневренность. При этом "Охотник" сможет выполнять боевые задачи в автономном режиме, но для того, чтобы использовать оружие, ему потребуется оператор.

Более того, появилась информация о том, что именно эта машина станет прототипом истребителя шестого поколения. А значит, делает вывод идание, российский "Охотник" способен не только атаковать наземные или надводные цели, но и вести воздушный бой. Между тем американские беспилотники пока могут выполнять только миссии "воздух-земля".

Business Insider считает, что российский тяжелый ударный боевой дрон, имеющий взлетную массу около 20 тонн и высокую скорость, сможет действовать в связке с Су-57. Это вписывается в общую концепцию использования боевых беспилотников будущего. "Многие ведущие военные стратеги и планировщики предложили возможность сочетать передовые пилотируемые истребители с роями беспилотных летательных аппаратов или устаревшими самолетами в качестве бомбардировщиков или приманок", - пишет Business Insider.

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