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В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

25.01.2019,  
11:00
Текст:  Роман Маркелов
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект об этом разработала первый замглавы комитет Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова вместе с группой парламентариев, пишет РБК. Вскоре он будет внесен на рассмотрение Госдумы.

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Согласно документу, производители и импортеры будут обязаны регистрировать мобильные устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) по IMEI. Покупатели смогут сделать это самостоятельно на сайте госуслуг для купленных за рубежом устройств. По словам Боковой, обсуждается возможность распространения этих правил в том числе на электросчетчики и счетчики для воды.

По словам Боковой, регистрация станет платной, но не дороже ста рублей. Сведения об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Регистрацию для купленных за границей устройств нужно будет провести за несколько месяцев, в противном случае оно будет заблокировано, говорит Бокова. Для устройств, которые уже используются, авторы документа намерены ввести "амнистию" на 3-5 лет, после которых все равно понадобится регистрация.

По мнению авторов документа, закон должен решить проблемы ввоза контрафактных устройств, идентификации устройств для общения террористов, а также краж мобильных устройств.

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