В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Законопроект об этом разработала первый замглавы комитет Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова вместе с группой парламентариев, пишет РБК. Вскоре он будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Согласно документу, производители и импортеры будут обязаны регистрировать мобильные устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) по IMEI. Покупатели смогут сделать это самостоятельно на сайте госуслуг для купленных за рубежом устройств. По словам Боковой, обсуждается возможность распространения этих правил в том числе на электросчетчики и счетчики для воды.

По словам Боковой, регистрация станет платной, но не дороже ста рублей. Сведения об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Регистрацию для купленных за границей устройств нужно будет провести за несколько месяцев, в противном случае оно будет заблокировано, говорит Бокова. Для устройств, которые уже используются, авторы документа намерены ввести "амнистию" на 3-5 лет, после которых все равно понадобится регистрация.

По мнению авторов документа, закон должен решить проблемы ввоза контрафактных устройств, идентификации устройств для общения террористов, а также краж мобильных устройств.