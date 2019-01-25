В Совфеде уточнили порядок регистрации смартфонов

Россиянам придется регистрировать за свой счет только те мобильные устройства, которые они самостоятельно ввезли из-за рубежа, пояснила автор законопроекта об обаятельной регистрации гаджетов по IMEI сенатор Людмила Бокова.

"В проекте нашего закона, вынесенного на экспертное и общественное обсуждение, предлагается ввести плату за регистрацию мобильных устройств, возложив ее на импортеров и производителей, а регистрацию будет производить уполномоченный орган. Размер этой платы предлагается определить правительству", - приводит ее слова пресс-служба Совфеда.

"Что касается платы за регистрацию физических лиц, эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы, как уже было сказано, эта сумма составит не более 100 рублей", - пояснила парламентарий, добавив, что в этом случае регистрация будет самостоятельной, ее механизм сделают максимально простым и понятным.

При этом некоторые типы устройств, "как например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", считает Людмила Бокова.

Введение обязательной регистрации мобильных устройств предлагается в первую очередь в интересах самих пользователей, подчеркнула сенатор. "Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи - смартфоны, системы умных домов содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей, - отметила она, добавив, что если телефон украдут, его можно будет дистанционно заблокировать, можно будет отследить его местонахождение и вычислить преступника.

"Это понизит уровень телефонного мошенничества", - полагает Людмила Бокова.