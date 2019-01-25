Возможности очень тонкого белорусского пистолета показали на видео

В Беларуси прошло тестирование стрелкового оружия, разработанного местным конструктором Игорем Васильевым. Для испытаний журналисты телекомпании ВоенТВ отобрали пистолеты ПВ-17, "Стриж" и ПСН-В.

Пистолет ПСН-В по праву считается одним из самых тонких в мире, так как его толщина составляет всего 18 миллиметров. Он создавался для скрытого ношения сотрудниками спецслужб, а также для использования в качестве запасного оружия. Несмотря на миниатюрные размеры пистолет стреляет мощными патронами калибра 9х19.

ПСН-В также называют "оружием последнего шанса", так как вести стрельбу из него на большое расстояние затруднительно. Зато пистолет позволяет неожиданно открыть огонь и с 3−5 метров обездвижить противника первым выстрелом. Пистолет комплектуется двумя магазинами на шесть и двумя магазинами на восемь патронов.

В свою очередь "Стриж", который идет в комплекте со съемным прикладом и планкой Пикатинни для установки прицельных приспособлений, может вести точный огонь на 150 метров.

Белорусские оружейники также разработали аналог австрийского Glok - пистолет ПВ-17 под патрон 9×19 Parabellum. По словам конструкторов, пистолет обеспечивает прицельную дальность стрельбы до 50 метров, магазин рассчитан на 17 патронов. Общая длина оружия всего 220 мм, а ширина - 30 мм.