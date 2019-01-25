Звезду эстрады обезобразили после пластики в клинике

Звезду эстрады "двухтысячных" Ольгу Гусеву обезобразили после косметологической процедуры в одной из клиник Москвы. Об этом случае солистка группы "Краски" расссказала в своем Instagram.

Фото с последствиями косметологической процедуры звезда эстрады Ольга Гусева разместила в соцсети. Кадры вызвали огромный общественный резонанс. Молодая женщина продемонстрировала, что ее лицо покрылось волдырями.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, по факту публикаций в СМИ началась доследственная проверка. По ее итогам решится, есть ли основания для уголовного дела.