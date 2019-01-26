Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа

Белорусские поклонники бессменного лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова еще до конца января смогут впервые оценить и его мастерство владения кистью художника. Из Нью-Йорка, на корабле пересекая Атлантику, через Питер в Минск, сообщают местные информационные источники, на персональную выставку прибыло его 30 картин маслом на холсте.

В Национальном художественном музее уже смонтирована экспозиция, объединенная под названием "Тотемы Зимогоров". Некоторые из них будут экспонироваться впервые.

Пересказывать содержание полотен художника, по мнению знатоков, - задача не самая продуктивная. Его "картинам, как и его песням, свойственна усложненность образной системы, постмодернистская игра с образами. Особое предпочтение он отдает жанру пейзажа, в котором удивительным образом соединяет изобразительную и музыкальную ткань: цветопластическое решение работ приобретает узнаваемые очертания его мелодических линий, создавая ощущение диффузии световоздушной среды и звука", - пояснили БЕЛТА в музее.

Во время знакомства с очередной творческой фантазией пейзажиста зрителей будет сопровождать знакомые аккорды из музыкального творчества маэстро. Легенда русского рока и сам посетит белорусскую столицу, которая уже давно вошла в список его любимых городов, и выступит на открытии вернисажа 29 января с хитами и премьерами последних лет.

Выставка продлится до 10 марта. Кстати, известно, что некоторые песни Борис Гребенщиков записывает на деньги, вырученные от продаж своих картин. Поэтому ценители его творчества по завершении выставки смогут приобрести у автора понравившуюся работу в свое частное собрание.