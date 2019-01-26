Лимит директивного кредитования в РБ сокращается на 35,5%

Объем кредитов для государственных программ и мероприятий в Беларуси будет выглядеть скромнее почти на 35,5% по сравнению с минувшим годом. Таков вывод следует из доклада заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица на расширенном заседании правления, передает БЕЛТА.

По его словам, уровень деловой и инвестиционной активности в республике в 2018 году обусловил рост объема кредитования экономики банками и Банком развития на 15,7%, в том числе, в белорусских рублях - на 20%. Правда, одновременно объем кредитования в рамках государственных программ сократился. Зато удельный вес задолженности по таким кредитам с начала года уменьшился на 4,5 процентного пункта и на 1 декабря 2018 года составил 31,2%.

Тенденция к сокращению директивного кредитования, полагают эксперты, способствует, в частности, развитию параллельных механизмов, которые сочетают в субсидировании жилья рыночных условий кредитования банками граждан и финансовую помощь в виде субсидий со стороны государства.

Кроме того, законодательно закреплены подходы по оказанию субъектам агропромышленного комплекса государственной поддержки путем предоставления субсидий на уплату процентов за пользование банковскими кредитами. А для усиления работы процентного канала при переходе к инфляционному таргетированию регулятор в ближайшее время отменит существующие рекомендации по предельным процентным ставкам.

Экономические обозреватели дают понять, что снижение объемов директивного кредитование является одной из рекомендаций Международного валютного фонда РБ, которая неоднократно звучала в истекшие годы. В аналитической записке по проблемным вопросам развития белорусской экономики, представленной в декабре прошлого года, МВФ в очередной раз наставал на сокращении объемов директивного кредитования, усилив оценку финансовых рисков, исходящих из госсектора. Аналогичные требования выдвигает Минску и действующий кредитор белорусской экономики в лице Евразийского фонда стабилизации и развития.