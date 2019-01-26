Лукашенко выразил поддержку Мадуро

Белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро выразил ему свою поддержку и осудил любые попытки стороннего вмешательства в дела этой южноамериканской страны.

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - передает РИА Новости слова Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Минск "тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны".

Лукашенко призвал решать политическое противостояние в стране "исключительно в рамках правового поля и конституции страны".