Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия возобновил работу

Международный аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке снова начал принимать и отправлять авиарейсы. Воздушная гавань приостанавливала работу из-за нехватки сотрудников службы управления воздушным движением в результате "шатдауна".

Бюджетный кризис в США затронул около 14 тысяч сотрудников управления гражданской авиации. Многие из них не вышли на работу из-за невыплаты зарплат. В том числе без зарплаты остались авиадиспетчеры, что ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Администрация аэропорта в пятницу отменила 45 авиарейсов и отложила еще 509. Как сообщает "Интерфакс", Федеральное управление гражданской авиации США сняло ранее введенные ограничения на вылеты в Ла-Гуардия. Напомним, Сенат США единогласно поддержал законопроект, который призван приостановить длящийся уже 35 дней "шатдаун".

Ла-Гуардия занимает 21-е место среди аэропортов США по пассажиропотоку.

Между тем в аэропортах Кливленда, Балтимора, Провиденса и Сан-Диего в пятницу проходит забастовка сотрудников Федерального управления гражданской авиации США.

Справка РГ



Приостановка работы правительства США (Shutdown) - временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные ведомства закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск.