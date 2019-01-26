Появилось видео с места массовой аварии под Москвой

Очевидцы запечатлели участок, где почти одновременно столкнулись 12 автомобилей. Многие из них получили серьезные повреждения.

Помимо легковых машин в этом ДТП участвовала фура. Длинномер развернуло посреди федеральной трассы, движение фактически блокировано. Сотрудники ГИБДД и дорожных служб пытаются как можно скорее его восстановить.\

В общей сложности на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье произошло, как минимум, три аварии. Разбито более 50 автомобилей, данных о пострадавших пока нет. Самая тяжелая ситуация сложилась в районе Чехова, где образовался глухой затор.