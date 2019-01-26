В Москве иномарка врезалась в монастырь

На юго-востоке Москвы иномарка врезалась в ограду монастыря.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла в 8:50 в районе дома №82 на Шоссейной улице. Там находится Николо-Перервинский монастырь. Судя по опубликованным в Сети кадрам с уличных камер, водитель Renault совершал рискованный обгон и врезался в стену монастыря. Как сообщили в автоинспекции, в аварии пострадал один человек.

Ранее "РГ" сообщала, что-то ноябре прошлого года в этот же монастырь врезался BMW.