В Волгоградской области военные инженеры с помощью тяжелых машин разграждения "Вепрь", созданных на базе танков Т-72 и Т-90А, освободили из снежного плена поселок Золотари с населением 1380 человек.

- Минувшей ночью отрядам удалось расчистить более 30 километров дорог, где глубина снега достигала до 1,5 метров. В дальнейшем, отрядам предстоит расчистить еще около 100 километров дорог общего пользования - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Всего к выполнению задач привлечено более 20 военнослужащих и задействовано около десяти единиц специальной техники. Инженерные танки, так еще в просторечии называют тяжелую саперную бронетехнику, будут бороться со снежными заторами в Быковском, Николаевском и Палласовском районах области.

Отметим БМР-3МА "Вепрь" создавались для того. Чтобы проторить дорогу по минному полю, обеспечить безопасный проход танков и бронетехники во время наступления. Машина создана на базе танка Т-90А, но боевое отделение у нее отсутствует: вместо него смонтирована рубка экипажа, установка с зенитным пулеметом, люки и смотровые приборы.

Свое имя ﻿"Вепрь" ﻿машина получила не случайно: она буквально роет землю "клыками". Оборудование крепится спереди на специальной сцепке и состоит из двух ножевых и катковых секций. При необходимости на машину устанавливается бульдозерный отвал.

Еще одна особенность БМР-3М в том, что практически это робот. Машиной может управлять экипаж из двух человек, но при необходимости ее достаточно оснастить дополнительным оборудованием и управлять на расстоянии с пульта. А можно обойтись даже и без него - задать компьютерную программу и отправить "тральщик" в автономное плавание по минному полю.

Кстати

Снегопад в Волгоградской области начался 24 января. По информации пресс-службы главы области, в круглосуточном режиме по расчистке дорог работает 328 единиц спецтехники. За минувшие сутки израсходовано более 2500 тонн противогололедной смеси.