Василевский занял второе место в конкурсе сейвов на мастер-шоу НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский принял участие в мастер-шоу, предваряющем Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. Он занял второе место в конкурсе на самую длинную серию сейвов.

Андрей отразил восемь бросков подряд, уступив голкиперу "Рейнджерс" Хенрику Лундквисту, на счету которого 12 сейвов. Третье место занял вратарь "Миннесоты" Деван Дубник, чья серия составила шесть отраженных бросков.

Еще один россиянин-участник Матча звезд, одноклубник Василевского Никита Кучеров соревновался на точность броска. Он, однако, занял шестое место, поразив пять мишеней за 19,706 секунды. Выиграл форвард "Бостона" Давид Пастрняк, которому потребовалось на выполнение этой задачи 11,309 секунды.

Среди других победителей конкурсов стоит выделить нападающего "Эдмонтона" Конора Макдэвида, который третий год подряд стал лучшим в соревнованиях на скорость. Он пробежал круг за 13,378 секунды. Кроме того, Джонни Гудро из "Калгари" во второй раз подряд победил в конкурсе на контроль шайбы, выполнив задание за 24,650 секунды.