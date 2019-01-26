Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии

Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжился женской гонкой преследования на 10 км. Победительницей стала хозяйка трассы Доротея Вирер.

Она преодолела дистанцию за 29:20,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала немка Лаура Дальмайер - при одном неточном выстреле ее отставание составило 6,0 секунды. Замкнула тройку еще одна итальянка, Лиза Витоцци. Она дважды выстрелила мимо цели и отстала от соотечественницы на 16,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, она заняла 13-е место. Промахнувшись лишь дважды, ходом она уступила первому месту 1:35,8 секунды. Остальные россиянки финишировали за пределами топ-20.

Сегодня также состоится мужской пасьют на 12,5 км. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.