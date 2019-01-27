Иран перейдет к наступательной тактике в случае угрозы своим интересам

Иран может перейти к превентивным наступательным военным действиям в случае возникновения внешней угрозы безопасности страны. С таким предупреждением выступил начальник генштаба ВС Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери.

"У Ирана нет намерений совершать агрессию против других государств, наша оборонительная стратегия заключается в защите независимости, территориальной целостности и национальных интересов страны", - заявил он в эфире телеканала Press TV.

Однако, по слова Багери, это не означает, что на тактическом и оперативном уровнях вооруженные силы Ирана будут осуществлять лишь пассивную оборону.

"Если кто-то вознамерится напасть на нашу страну, и у нас будут явные свидетельства и доказательства этому, Исламская Республика не будет сидеть сложа руки и позволять кому-то угрожать своим интересам", - подчеркнул глава иранского генштаба.

Он добавил, что широкомасштабные военные учения, которые Иран регулярно проводит в Ормузском проливе, в Персидском и Оманском заливах направлены на отработку, в том числе, и наступательный операций.

Напомним, обстановка в районе Персидского залива заметно осложнилась после того, как туда в декабре 2018 года первые за 8 месяцев зашел американский атомный авианосец John C. Stennis в сопровождении ракетного крейсера Mobile Bay, эсминцев Decatur и Mitscher и ударной атомной подводной лодки. В ответ на действия США Иран провел маневры с задействованием сил быстрого реагирования, скоростного патрульного корабля, а также транспортных и десантных вертолетов.