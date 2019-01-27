Николай Патрушев почтил память павших в годы войны ленинградцев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев почтил память павших в годы Великой Отечественной войны ленинградцев. Он возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

В эти дни в Петербурге и в Ленинградской области проходят мероприятия, связанные с памятью о войне и блокаде. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся военный парад в честь Дня Ленинградской Победы - 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал подвиг жителей блокадного Ленинграда примером мужества и героизма для всего мира. Он подчеркнул, что огромная цена, которую заплатили за мир и свободу жители города и его защитники, не должна быть забыта.